На Ставрополье женщина осуждена за финансирование террористов

10 Март 2020 2020-03-10T10:17:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Михайловска признана виновной в финансировании международной террористической деятельности.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по Ставрополью, в 2017 году злоумышленница перечислила деньги на банковский счёт, открытый для сбора финансовой помощи участникам международной террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории России.

Против ставропольчанки возбудили уголовное дело по статье содействие вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или иной группы), не предусмотренного федеральным законом, а равно руководство таким формированием или его финансирование.

Суд назначил женщине 6 лет исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU