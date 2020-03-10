2020-03-10T10:27:51+03:00
Общество

На Ставрополье предприниматель скрыл от налоговой более миллиона рублей

Против него возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере с физического лица»
Ася АСРЯН
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С июля по декабрь 2018 года он скрыл от налоговой более одного миллиона 100 тысяч рублейС июля по декабрь 2018 года он скрыл от налоговой более одного миллиона 100 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе представитель индивидуального предпринимателя подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере с физического лица.

Почему массово "погибает" бизнес на Ставрополье

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Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по краю, злоумышленник занимался оптовой торговлей лесоматериалов, строительных материалов и санитарно-технического оборудования.

С июля по декабрь 2018 года он скрыл от налоговой более одного миллиона 100 тысяч рублей.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере с физического лица».

Ранее «Комсомолка» писала о жительнице Ставрополья, которая признана виновной в финансировании международной террористической деятельности. Теперь злоумышленницу ждет шесть лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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