На Ставрополье предприниматель скрыл от налоговой более миллиона рублей
В Ставрополе представитель индивидуального предпринимателя подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере с физического лица.
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Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по краю, злоумышленник занимался оптовой торговлей лесоматериалов, строительных материалов и санитарно-технического оборудования.
С июля по декабрь 2018 года он скрыл от налоговой более одного миллиона 100 тысяч рублей.
Против него возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере с физического лица».
Ранее «Комсомолка» писала о жительнице Ставрополья, которая признана виновной в финансировании международной террористической деятельности. Теперь злоумышленницу ждет шесть лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU