На Ставрополье в сгоревшей квартире нашли тело 81-летней старушки
По предварительным данным, пожар произошел в результате горения зажженной свечи
Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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Трагедия случилась утром 6 марта в Железноводске. Там в одной из квартир на восьмом этаже двенадцатиэтажного жилого дома произошел пожар. об этом "КП-Северный Кавказ" рассказали в пресс-службе СКР России по краю.
Чуть не сгорели: в Ставрополе пожар остановили в 10 метрах от жилых домов
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После его тушения спасатели обнаружили тело хозяйки квартиры. Сейчас эксперты устанавливают причину пожара.
По предварительным данным, он произошел в результате горения зажженной свечи. Следователи уже начали проверку по факту гибели 81-летней ставропольчанки.
ИСТОЧНИК KP.RU