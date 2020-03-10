На Ставрополье в сгоревшей квартире нашли тело 81-летней старушки

10 Март 2020 2020-03-10T10:31:12+03:00

По предварительным данным, пожар произошел в результате горения зажженной свечи

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Трагедия случилась утром 6 марта в Железноводске. Там в одной из квартир на восьмом этаже двенадцатиэтажного жилого дома произошел пожар. об этом "КП-Северный Кавказ" рассказали в пресс-службе СКР России по краю.

Чуть не сгорели: в Ставрополе пожар остановили в 10 метрах от жилых домов 00:00 00:00

После его тушения спасатели обнаружили тело хозяйки квартиры. Сейчас эксперты устанавливают причину пожара.

По предварительным данным, он произошел в результате горения зажженной свечи. Следователи уже начали проверку по факту гибели 81-летней ставропольчанки.

ИСТОЧНИК KP.RU