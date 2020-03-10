В Северной Осетии автомобильного пиромана поймали по запаху
Сотрудники МВД по Северной Осетии задержали мужчину, который поджигал машины во Владикавказе. Свои преступления он оправдывал тем, что хотел похулиганить. Об этом случае рассказывает пресс-служба республиканской полиции.
В отделение полиции пришло сообщение о том, что во Владикавказе горят две машины. В одной из них - шесть тысяч долларов. В результате проверки оперативники выяснили, что автомобили охватил огонь не из-за технической неисправности.
Тогда сотрудники МВД по РСО-Алании, составив ориентировку по камерам наблюдения, стал искать преступника.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе Архонского круга был задержан молодой человек, который вызвал подозрение внешним видом, поведением, а также характерным запахом гари, - говорится в сообщении ведомства.
Поджигателем оказался 27-летний житель Владикавказа. В "подвигах" мужчина сознался, но пояснил, что владельцев машин не знает, а портил автомобили из хулиганских побуждений.
Мужчина "прогорел" на 1,25 миллиона рублей. Сейчас он в СИЗО.
- Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение или уничтожение имущества". Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет, - сообщают в пресс-службе МВД по РСО-Алании.
ИСТОЧНИК KP.RU