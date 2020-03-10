2020-03-10T10:38:44+03:00
Происшествия

В Северной Осетии автомобильного пиромана поймали по запаху

Мужчина сжег две машины и шесть тысяч долларов
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: МВД по РСО-АланииФото: МВД по РСО-Алании
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Сотрудники МВД по Северной Осетии задержали мужчину, который поджигал машины во Владикавказе. Свои преступления он оправдывал тем, что хотел похулиганить. Об этом случае рассказывает пресс-служба республиканской полиции.

В отделение полиции пришло сообщение о том, что во Владикавказе горят две машины. В одной из них - шесть тысяч долларов. В результате проверки оперативники выяснили, что автомобили охватил огонь не из-за технической неисправности.

Тогда сотрудники МВД по РСО-Алании, составив ориентировку по камерам наблюдения, стал искать преступника.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе Архонского круга был задержан молодой человек, который вызвал подозрение внешним видом, поведением, а также характерным запахом гари, - говорится в сообщении ведомства.

Поджигателем оказался 27-летний житель Владикавказа. В "подвигах" мужчина сознался, но пояснил, что владельцев машин не знает, а портил автомобили из хулиганских побуждений.

Мужчина "прогорел" на 1,25 миллиона рублей. Сейчас он в СИЗО.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение или уничтожение имущества". Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет, - сообщают в пресс-службе МВД по РСО-Алании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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