2020-03-10T11:09:55+03:00
Общество

На Ставрополье за выходные поймали 250 нетрезвых водителей

Самой «алкогольной» оказалась ночь с 8 на 9 марта
Ася АСРЯН
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К административной ответственности привлекли 229 водителей, которые имели признаки опьянения и прошли процедуру медицинского освидетельствования, либо отказались от нееК административной ответственности привлекли 229 водителей, которые имели признаки опьянения и прошли процедуру медицинского освидетельствования, либо отказались от нееФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Госавтоинспекция Ставрополья с 6 по 9 марта провела операцию «Нетрезвый водитель», которая организовывалась с связи с наступлением длительных праздников.

К административной ответственности привлекли 229 водителей, которые имели признаки опьянения и прошли процедуру медицинского освидетельствования, либо отказались от нее.

Еще 19 - уличены в повторном нетрезвом вождении. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю,

Самой «алкогольной» оказалась ночь с 8 на 9 марта. В эти сутки более 70 человек уличены в нетрезвом вождении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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