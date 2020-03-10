На Ставрополье за выходные поймали 250 нетрезвых водителей
Госавтоинспекция Ставрополья с 6 по 9 марта провела операцию «Нетрезвый водитель», которая организовывалась с связи с наступлением длительных праздников.
К административной ответственности привлекли 229 водителей, которые имели признаки опьянения и прошли процедуру медицинского освидетельствования, либо отказались от нее.
Еще 19 - уличены в повторном нетрезвом вождении. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю,
Самой «алкогольной» оказалась ночь с 8 на 9 марта. В эти сутки более 70 человек уличены в нетрезвом вождении.
ИСТОЧНИК KP.RU