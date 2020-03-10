2020-03-10T11:20:27+03:00
Общество

В Ставрополе пьяный водитель назвал остановку автоинспекторов бесчеловечным поступком

Мужчина не видел ничего страшного в нетрезвом вождении
Ася АСРЯН
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Теперь недовольному жителю краевого центра грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублейТеперь недовольному жителю краевого центра грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе накануне вечером правоохранители остановили водителя легковушки, который имел признаки опьянения. 53-летний ставрополец признался, что выпил и решил подвести своего знакомого домой.

От прохождения процедуры освидетельствования мужчина категорически отказался и сообщил, что у него есть жалоба на сотрудников ДПС. А если подробнее, то его остановку водитель «считает бесчеловечным поступком».

Мужчина не видел ничего страшного в нетрезвом вождении. Автоинспектор объяснил водителю, что вождение в состоянии опьянения не только жизненно опасно, но и законодательно запрещено.

Теперь недовольному жителю краевого центра грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-службаУГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в регионе за выходные поймали 250 нетрезвых водителей. Самой «алкогольной» оказалась ночь с 8 на 9 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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