На Ставрополье парень обвинил соседа в клевете и отобрал дорогой мобильный

10 Март 2020 2020-03-10T11:34:39+03:00

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Грабеж, совершённый с угрозой применения насилия» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Злоумышленник тут же сдал сотовый телефон в ломбард, а вырученные деньги потратил

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Инцидент произошёл в селе Нагутское Минераловодского округа. Там 22-летний парень проживал в съемном доме с соседом. Между молодыми людьми возник конфликт. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе МВД России по краю.

Сосед обвинил 22-летнего сельчанина в распространении слухов. После этого он, высказав в его адрес угрозы о применении насилия, похитил дорогостоящий мобильный.

Злоумышленник тут же сдал сотовый телефон в ломбард, а вырученные деньги потратил. Сумма ущерба потерпевшего составила 60 тысяч рублей.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Грабеж, совершённый с угрозой применения насилия». Сейчас молодой человек находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU