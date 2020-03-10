На Ставрополье парень обвинил соседа в клевете и отобрал дорогой мобильный
Инцидент произошёл в селе Нагутское Минераловодского округа. Там 22-летний парень проживал в съемном доме с соседом. Между молодыми людьми возник конфликт. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе МВД России по краю.
Сосед обвинил 22-летнего сельчанина в распространении слухов. После этого он, высказав в его адрес угрозы о применении насилия, похитил дорогостоящий мобильный.
Злоумышленник тут же сдал сотовый телефон в ломбард, а вырученные деньги потратил. Сумма ущерба потерпевшего составила 60 тысяч рублей.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Грабеж, совершённый с угрозой применения насилия». Сейчас молодой человек находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU