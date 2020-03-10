2020-03-10T11:34:39+03:00
Общество

На Ставрополье парень обвинил соседа в клевете и отобрал дорогой мобильный

Злоумышленник тут же сдал сотовый телефон в ломбард, а вырученные деньги потратил
Ася АСРЯН
Поделиться:
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Грабеж, совершённый с угрозой применения насилия»Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Грабеж, совершённый с угрозой применения насилия»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Инцидент произошёл в селе Нагутское Минераловодского округа. Там 22-летний парень проживал в съемном доме с соседом. Между молодыми людьми возник конфликт. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе МВД России по краю.

Сосед обвинил 22-летнего сельчанина в распространении слухов. После этого он, высказав в его адрес угрозы о применении насилия, похитил дорогостоящий мобильный.

Злоумышленник тут же сдал сотовый телефон в ломбард, а вырученные деньги потратил. Сумма ущерба потерпевшего составила 60 тысяч рублей.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Грабеж, совершённый с угрозой применения насилия». Сейчас молодой человек находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье парень обвинил соседа в клевете и отобрал дорогой мобильный
В Ставрополе пьяный водитель назвал остановку автоинспекторов бесчеловечным поступком
На Ставрополье за выходные поймали 250 нетрезвых водителей
В Северной Осетии автомобильного пиромана поймали по запаху
В Ставрополе установлен новый температурный рекорд
На Ставрополье в сгоревшей квартире нашли тело 81-летней старушки
На Ставрополье предприниматель скрыл от налоговой более миллиона рублей
На Ставрополье женщина осуждена за финансирование террористов
На Ставрополье подскочил показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ
На Ставрополье ищут пропавшего без вести мужчину с большим шрамом
В Ставрополе высадят 11 тысяч деревьев
В Дагестане в ДТП погибла 17-летняя девушка
Вор из Кисловодска попался на краже в восьмой раз
Глава Ставрополья оценил дело вегетарианки, доведшей дочь до истощения
В Кабардино-Балкарии пациенты больницы голодали из-за долгов
В Пятигорске спасатели потушили пожар в гипермаркете
На Ставрополье температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов
На Ставрополье защитники животных пожаловались на местных садистов
Жители Ставрополя стали меньше жаловаться в администрацию президента
В Москве арестовали раненного при задержании экс-полицейского из Чечни
"На зло землякам": затравленная дагестанка остается в "Холостяке"
Дочь Кадырова наградили медалью за заслуги перед Чечней
Хабиб согласился на реванш с Макгрегором
Губернатор Ставрополья опроверг слух о первом заболевшем коронавирусом
На Ставрополье два человека погибли в ДТП