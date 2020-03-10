На Ставрополье осудили бывшего главу Новопавловска за мошенничество

10 Март 2020 2020-03-10T16:55:37+03:00

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На Ставрополье пресекли противоправную деятельность экс-главы администрации Новопавловска Кировского городского округа Владимира Кузнецова.

Он обвинялся в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. А также пресекли противоправную деятельность жителя Новопавловска Кочеткова Олега, причастного к мошенничеству.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в правоохранительных органах, в феврале 2012 года Кузнецов будучи главой Новопавловска, используя свое должностное положение, отчуждение земельного участка площадью 927 418 кв.м. кадастровой стоимостью свыше трех миллионов рублей брату жены Кочеткову Олегу за 99 233 рубля.

Тем самым он нанес ущерб муниципальному образованию в размере 3 199 792,55 рублей. После этого он переоформил его в собственность дочери Кузнецова В.Ф. - Андрейчиковой Г.В.

Против злоумышленников возбудили уголовные дела. Их признали виновными. Кузнецов получил 4 года лишения свободы условно с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанных с властными полномочиями в отношении граждан и организаций сроком на 2 года.

Кочетков приговорён к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Кировском районе экс-главу Новопавловска поймали на аферах с землей. Кузнецова удалось раскрыть с помощью расследования, проведенного сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU