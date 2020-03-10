2020-03-10T13:57:10+03:00
Общество

Фирма из Швейцарии хочет производить разлагаемый пластик на Ставрополье

Предприятие позволит создать новые рабочие места
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: пресс-служба губернатора СтавропольяФото: пресс-служба губернатора Ставрополья
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Представители швейцарской компании "Sulzer Chemtech" хотят построить в Ставропольском крае предприятие в сфере газомоторного топлива. Помимо этого, инвестор планирует производить биоразлагаемый пластик в регионе. Сырьем для этого будут отходы от выращивания растений, сообщает губернатор края Владимир Владимиров в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона уже провел встречу с представителями "Sulzer Chemtech" в Москве.

- Договорились создать совместную рабочую группу для обсуждения конкретных вопросов и проектов, - приводит слова краевого лидера "Ставропольская правда". - Хороших возможностей для начала нового бизнеса на Ставрополье достаточно.

Владимиров надеется, что вскоре договоренности воплотятся в бизнес-план, а его реализация позволит создать новые рабочие места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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