2020-03-10T16:15:39+03:00
Общество

Массовые мероприятия на Ставрополье отменят из-за угрозы коронавируса

В край закупят тепловизоры, чтобы следить за ситуацией
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Массовые мероприятия международного и межрегионального масштаба в 2020 году отменят в Ставропольском крае. О таком решении власти объявил губернатор Владимир Владимиров на планерке.

Школьную студенческую весну и фестиваль фейерверков переносят на 2021 год. Причиной стали участившиеся случаи заражения коронавирусом в мире. Как отметил Владимиров, проведение мероприятий с большим количеством участников может повлечь к появлению вируса на Ставрополье.

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Правда, все те торжества, которые проводятся в региональном масштабе, не отменяют. Так, в регионе точно отметят День Победы. Кроме этого, не отменят и Веломарш, который ежегодно проводят администрация Ставрополя и "Комсомольская правда". Мероприятие пользуется большой популярностью в регионе - на него приезжают тысячи велосипедистов.

Губернатор издал указ, по которому на Ставрополье появится больше тепловизоров, чтобы контролировать эпидемиологическую ситуацию в регионе. Министры наладят производство и реализацию медицинских масок. Владимиров осудил те аптеки, которые наживаются на страхах людей перед болезнью.

Напомним, 4 марта Роспотребнадзор сообщил представителям СМИ, что случаев заражения коронавирусом в Ставропольском крае нет. Всех потенциальных распространителей вируса встречают в аэропорту Минеральных Вод. Так, специалистами было проверено около 120 человек, но ни один тест не подтвердился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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