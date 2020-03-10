2020-03-10T14:53:08+03:00
Общество

В Кабардино-Балкарии проверят работу больницы после смерти ребенка

Пациенту было полгода
Антон ШАПОВАЛОВ
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Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии после смерти полугодовалого ребенка проверит качество работы врачей больницы. Об этом случае представителям ведомства стало известно из социальных сетей.

Уже была проведена предварительная проверка. Согласно ее результатам, ребенок, у которого были проблемы с сердцем, поступил в больницу с тяжелой формой пневмонии. Медики пытались спасти пациента с привлечением внешних экспертов, но этого оказалось недостаточно.

- По данному случаю будет проведена комиссия (ЛКК) с участием руководства Минздрава КБР, по результатам которой можно будет делать выводы о том, насколько правильным было лечение, - сказано в сообщении Минздрава. - По итогам проверки, при выявлении нарушений, в отношении ответственных лиц будут приняты меры в соответсвии с действующим законодательством.

В публикации также рассказывают, что в больнице до этого погибли еще пятеро детей, но это не правда. Пресс-служба ведомства уверяет, что погибли два ребенка с тяжелыми запущенными формами пневмонии. Причина их смерти - несвоевременное лечение.

- В целом показатели детской смертности в КБР остаются одними из самых низких в стране, что отмечают федеральные специалисты. Министерство постоянно контролирует данный вопрос, - отмечают в Министерстве здравоохранения КБР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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