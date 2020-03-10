Главу района в Дагестане отправили под домашний арест
Османа Абдулкеримова подозревают в превышении полномочий
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Дагестанский суд отправил главу Ахтынского района Османа Абдулкеримова под домашний арест. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, передает источник в суде.
Как уверяет следствие, Абдулкеримов продал муниципальный участок земли, чья стоимость - 3,027 миллиона рублей.
6 марта чиновника задержали и доставили в Махачкалу, чтобы допросить. Его дом и рабочее место обыскали. Против главы района завели уголовное дело по второй части 286 статьи УК РФ (превышение должностных полномочий).
ИСТОЧНИК KP.RU