2020-03-10T15:08:01+03:00
Происшествия

Главу района в Дагестане отправили под домашний арест

Османа Абдулкеримова подозревают в превышении полномочий
Антон ШАПОВАЛОВ
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Дагестанский суд отправил главу Ахтынского района Османа Абдулкеримова под домашний арест. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, передает источник в суде.

Как уверяет следствие, Абдулкеримов продал муниципальный участок земли, чья стоимость - 3,027 миллиона рублей.

6 марта чиновника задержали и доставили в Махачкалу, чтобы допросить. Его дом и рабочее место обыскали. Против главы района завели уголовное дело по второй части 286 статьи УК РФ (превышение должностных полномочий).

ИСТОЧНИК KP.RU

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