На Ставрополье назначили нового министра имущественных отношений
Должность занял Виталий Зритнев
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В Ставропольском крае нашли нового главу министерства имущественных отношений. Кресло главы ведомства занял Виталий Зритнев, ранее работавший в министерстве экономического развития. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Документ о назначении Зритнева уже подписал губернатор Владимир Владимиров. Этот указ также освобождает чиновника от поста первого заместителя министра экономразвития региона.
Прежний руководитель министерства имущественных отношений Алексей Газаров ушел с должности еще в феврале.
ИСТОЧНИК KP.RU