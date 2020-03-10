На Ставрополье назначили нового министра имущественных отношений

10 Март 2020 2020-03-10T15:48:09+03:00

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В Ставропольском крае нашли нового главу министерства имущественных отношений. Кресло главы ведомства занял Виталий Зритнев, ранее работавший в министерстве экономического развития. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Документ о назначении Зритнева уже подписал губернатор Владимир Владимиров. Этот указ также освобождает чиновника от поста первого заместителя министра экономразвития региона.

Прежний руководитель министерства имущественных отношений Алексей Газаров ушел с должности еще в феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU