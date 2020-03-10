2020-03-10T15:52:47+03:00
Общество

На Ставрополье после аномальной жары похолодает

Готовимся встречать дожди
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Разбалованные жарой жители Ставрополья, наверняка, не догадываются, что похолодание уже не за горами. И это хорошо! Ведь без влаги при такой температуре не миновать пожаров и неурожай.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в Ставропольском Гидрометцентре, уже на выходных температура пойдет на спад:

- Тепло будет до конца рабочей недели. Заметно похолодает в воскресенье 15 марта, когда по территории края будет перемещаться холодный атмосферный фронт. Достаточно холодная с осадками погода сохранится как минимум всю следующую неделю, - предупреждают специалисты.

Напомним, что 4 и 9 марта в регионе уже были побиты температурные рекорды. И, судя по прогнозу, тоже может произойти и завтра. Ведь 11 марта на Ставрополье передают до 23 градусов тепла, в Ставрополе до +21

А для краевой столицы считается «потолком» значение в 17 градусов выше нуля в этот день.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чечне откроют "дворец", напоминающий Собор Святого Петра и Пантеон в Риме
Грабители избили и обокрали глухонемых таксистов в Дагестане
На Ставрополье после аномальной жары похолодает
На Ставрополье назначили нового министра имущественных отношений
Главу района в Дагестане отправили под домашний арест
В Кабардино-Балкарии проверят работу больницы после смерти ребенка
Массовые мероприятия на Ставрополье отменят из-за угрозы коронавируса
Фирма из Швейцарии хочет производить разлагаемый пластик на Ставрополье
На Ставрополье осудили бывшего главу Новопавловска за мошенничество
На Ставрополье осудили участника банды лжеэкстрасенсов, обманувшего клиентов на 23 млн рублей
На Ставрополье парень обвинил соседа в клевете и отобрал дорогой мобильный
В Ставрополе пьяный водитель назвал остановку автоинспекторов бесчеловечным поступком
На Ставрополье за выходные поймали 250 нетрезвых водителей
В Северной Осетии автомобильного пиромана поймали по запаху
В Ставрополе установлен новый температурный рекорд