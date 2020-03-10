На Ставрополье после аномальной жары похолодает

10 Март 2020 2020-03-10T15:52:47+03:00

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Разбалованные жарой жители Ставрополья, наверняка, не догадываются, что похолодание уже не за горами. И это хорошо! Ведь без влаги при такой температуре не миновать пожаров и неурожай.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в Ставропольском Гидрометцентре, уже на выходных температура пойдет на спад:

- Тепло будет до конца рабочей недели. Заметно похолодает в воскресенье 15 марта, когда по территории края будет перемещаться холодный атмосферный фронт. Достаточно холодная с осадками погода сохранится как минимум всю следующую неделю, - предупреждают специалисты.

Напомним, что 4 и 9 марта в регионе уже были побиты температурные рекорды. И, судя по прогнозу, тоже может произойти и завтра. Ведь 11 марта на Ставрополье передают до 23 градусов тепла, в Ставрополе до +21

А для краевой столицы считается «потолком» значение в 17 градусов выше нуля в этот день.

ИСТОЧНИК KP.RU