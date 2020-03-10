Грабители избили и обокрали глухонемых таксистов в Дагестане

10 Март 2020 2020-03-10T16:33:12+03:00

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В Махачкале, в центре города, глухонемых таксистов жестоко избили и ограбили неизвестные. Инцидент произошел 4 марта на улице Ярагского, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

Группа пыталась обмануть таксистов, сказав, что им нужно ехать, но есть только крупные купюры. Водители не согласились на такие условия, за что их избили и ограбили. Толпе зевак, собравшейся неподалеку, они рассказали неверную версию случившегося. А те осудили таксистов.

- Полиция устанавливает подозреваемых с данном преступлении. В самые кратчайшие сроки злоумышленники будут задержаны. Мы проинформируем о ходе событий, - сказано в сообщении полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU