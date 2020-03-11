2020-03-11T18:05:41+03:00
Общество

Веселый Шарманщик и новые аттракционы ждут гостей в «Сочи Парке»

Сезон развлечений -2020 начинается с приятных новинок и выгодных скидок
Иван Егоров
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Фото: пресс-служба "Сочи Парка".Фото: пресс-служба "Сочи Парка".
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«Сочи Парк» открывает новый сезон с 20 марта. В первом тематическом парке страны стартует обновленная шоу-программа, анимация, а к солидному списку аттракционов добавится несколько новых, рассчитанных на любителей экстрима и приверженцев семейного отдыха.

Этой весной в парке появится новый герой - на Аллее Огней под звуки мелодии гостей будет встречать веселый Шарманщик. Юным посетителям скучать не придется. Для каждой возрастной категории организаторы предусмотрели научно-познавательные шоу, встречи в Южной резиденции Бабы-яги, праздник мыльных пузырей и весенние танцы медвежат Милы и Потапа. Гости также смогут посетить дельфинарий, будут открыты совариум, территория интерактивных и аркадных игр. Подкрепить силы гости «Сочи Парка» смогут в кафе и ресторанах, которые представят обновленное меню.

Расположенный в парке отель-замок «Богатырь 4*» также подготовил семейные спецпредложения и другие выгодные акции. Продолжает действовать раннее бронирование, позволяющее получить скидку на размещение до 20%.

Посещение всех шоу и неограниченный прокат на аттракционах доступны по единому входному билету, в подарок к которому прилагается гость-жетон в павильон аркадных игр. Помимо семейных, льготных и комбинированных тарифов, в новом сезоне можно приобрести билет с открытой датой сроком действия до 8 ноября. Гости отеля «Богатырь» посещают парк бесплатно.

Подробное расписание работы «Сочи Парка» и всех его развлекательных объектов и аттракционов можно посмотреть на сайте.

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