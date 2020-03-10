В Чечне откроют "дворец", напоминающий Собор Святого Петра и Пантеон в Риме
В Грозном появилось 12-этажное здание, внешне напоминающее римские Собор Святого Петра и Пантеон. Это - "Дворец торжества", который назовут именем Народного артиста России Дагуна Омаева. Об этом сообщает Рамзан Кадыров на своей странице во ВКонтакте.
Строение расположено на левом берегу Сунжи. Площадь здания и прилегающей территории - 39 тысяч квадратных метров. Внутри есть церемониальный зал, театральный салон, конференц-зал и крытая автостоянка на 700 автомобилей.
"Дворец" вмешает свыше одной тысячи человек, его возвели за счет внебюджетных вложений. Кроме официальных церемоний, в здании будут заседать представители министерства культуры и государственная филармония Чечни. Их штабы переедут туда.
В ближайшее время в Грозном откроется Дворец торжеств.
- Здесь завершается внутренняя отделка. Предварительно открытие запланировано к профессиональному празднику работников культуры, который отмечается в России 25 марта, - написал глава республики.
Как отметил Кадыров, в ходе осмотра он внес некоторые коррективы по внутреннему оформлению и ландшафтному благоустройству.
ИСТОЧНИК KP.RU