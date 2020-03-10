2020-03-10T17:19:44+03:00
Общество

В Чечне откроют "дворец", напоминающий Собор Святого Петра и Пантеон в Риме

Первая церемония намечена на конец марта
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: пресс-служба главы ЧечниФото: пресс-служба главы Чечни
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В Грозном появилось 12-этажное здание, внешне напоминающее римские Собор Святого Петра и Пантеон. Это - "Дворец торжества", который назовут именем Народного артиста России Дагуна Омаева. Об этом сообщает Рамзан Кадыров на своей странице во ВКонтакте.

Строение расположено на левом берегу Сунжи. Площадь здания и прилегающей территории - 39 тысяч квадратных метров. Внутри есть церемониальный зал, театральный салон, конференц-зал и крытая автостоянка на 700 автомобилей.

"Дворец" вмешает свыше одной тысячи человек, его возвели за счет внебюджетных вложений. Кроме официальных церемоний, в здании будут заседать представители министерства культуры и государственная филармония Чечни. Их штабы переедут туда.

В ближайшее время в Грозном откроется Дворец торжеств.

- Здесь завершается внутренняя отделка. Предварительно открытие запланировано к профессиональному празднику работников культуры, который отмечается в России 25 марта, - написал глава республики.

Как отметил Кадыров, в ходе осмотра он внес некоторые коррективы по внутреннему оформлению и ландшафтному благоустройству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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