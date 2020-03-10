2020-03-10T18:57:30+03:00
Общество

СК завершил расследование о хищении сенатором 110 миллионов рублей

Политик с сообщниками незаконно вернул часть НДС
Андрей ФАДЕЕВ
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Сенатором Вячеслав Дерев был в 2011-2016 годахСенатором Вячеслав Дерев был в 2011-2016 годахФото: Архив "КП"
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Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела эск-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева. В СК полагают, что политик создал преступную группу и вместе с сообщниками вернул часть налога на добавочную стоимость, уплаченную компаниями «Киево-Жураки АПК» и ООО «Меркурий», где он является акционером. Вот только потом оказалось, что никаких предпосылок для возврата денег не было, а сообщники получили 110 миллионов рублей.

— Расследование уголовного дела в отношении бывшего члена верхней палаты Парламента Вячеслава Дерева и его шестерых соучастников завершено, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе СК РФ. — Дело направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Сообщников обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой».

Таким образом, сенатору может грозить до 10 лет колонии и крупный штраф. Стоит отметить, что в Следственном комитете подчеркнули, что дело Дерева никак не связано с расследованием против другого экс-сенатора от КЧР Рауфа Арашукова. Его обвиняют в заказных убийствах, давление на свидетелей и участии в преступной группе отца.

ПОДРОБНЕЕ

Экс-сенатора от Карачаево-Черкесии обвинили в афере на 120 млн рублей

Завершилось расследование против бывшего сенатора от КЧР Вячеслава Дерева и его пятерых сообщников. Всех взяли под стражу в прошлом году по подозрению в многомиллионном мошенничестве с НДС в 2007-2010 годах (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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