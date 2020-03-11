В Ставрополе в ДТП пострадали два пассажира маршрутки

11 Март 2020 2020-03-11T09:29:50+03:00

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Инцидент произошёл 10 марта, около 08:00, на улице Короленко в Ставрополе. Водитель автомобиля «Митсубиши Лансер» не уступил дорогу и столкнулся с маршруткой «ГАЗель Next», которая ехала по улице Ленина со стороны улицы Пржевальского в сторону улицы Доваторцев.

В результате ДТП двоим пассажирам автобуса назначили амбулаторное лечение. За рулем иномарки был 27-летний местный житель, который в момент ДТП был трезв.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю,

за последние два года к административной ответственности за нарушение ПДД РФ он не привлекался. А вот водитель маршрутки за последние два года неоднократно нарушал скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU