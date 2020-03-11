На Ставрополье разыскивают пропавшую без вести женщину со шрамом

11 Март 2020 2020-03-11T09:38:12+03:00

Ставропольчанку ищут с осени 2014 года

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Тимофеева Светлана Владимировна ушла из дома в сентябре 2014 года и не вернулась. Женщина проживала в селе Отказном Советского городского округа.

Приметы пропавшей на вид 35-40 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, волосы прямые короткие рыжего цвета, глаза голубые, нос прямой, губы тонкие, подбородок выступающий.

У Светланы имеются также особые приметы: шрам на лице в области левой брови, размером 4-5 см.

Как сообщили в пресс-службе СКР России по Ставрополью, ставропольчанка была одета в цветное платье, куртку чёрного цвета, туфли-балетки. Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку по факту безвестного исчезновения женщины13.08.1978 года рождения.

Следователи обращаются к жителям региона, если вам известны какие-либо сведения о судьбе Тимофеевой, сообщите об этом по телефону: 8(865-52) 6-11-01, 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU