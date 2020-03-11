2020-03-11T09:38:12+03:00
Общество

На Ставрополье разыскивают пропавшую без вести женщину со шрамом

Ставропольчанку ищут с осени 2014 года
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: пресс-служба СКР России по краюФото: пресс-служба СКР России по краю
Изменить размер текста:

Тимофеева Светлана Владимировна ушла из дома в сентябре 2014 года и не вернулась. Женщина проживала в селе Отказном Советского городского округа.

Приметы пропавшей на вид 35-40 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, волосы прямые короткие рыжего цвета, глаза голубые, нос прямой, губы тонкие, подбородок выступающий.

У Светланы имеются также особые приметы: шрам на лице в области левой брови, размером 4-5 см.

Как сообщили в пресс-службе СКР России по Ставрополью, ставропольчанка была одета в цветное платье, куртку чёрного цвета, туфли-балетки. Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку по факту безвестного исчезновения женщины13.08.1978 года рождения.

Следователи обращаются к жителям региона, если вам известны какие-либо сведения о судьбе Тимофеевой, сообщите об этом по телефону: 8(865-52) 6-11-01, 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье мужчина пытался незаконно получить выплаты по инвалидности
На Ставрополье 82-летняя пенсионерка перевела мошеннику 80 тысяч рублей
На Ставрополье вдову экс-главы «Роснефти» обвинили в организации его убийства
На Ставрополье разыскивают пропавшую без вести женщину со шрамом
В Ставрополе в ДТП пострадали два пассажира маршрутки
СК завершил расследование о хищении сенатором 110 миллионов рублей
Дагестанский сенатор-миллиардер нажился на падении цен на нефть
На Ставрополье наказали медсестру, заразившую пациентов ВИЧ
В Чечне откроют "дворец", напоминающий Собор Святого Петра и Пантеон в Риме
Грабители избили и обокрали глухонемых таксистов в Дагестане
На Ставрополье после аномальной жары похолодает
На Ставрополье назначили нового министра имущественных отношений
Главу района в Дагестане отправили под домашний арест
В Кабардино-Балкарии проверят работу больницы после смерти ребенка
Массовые мероприятия на Ставрополье отменят из-за угрозы коронавируса
Фирма из Швейцарии хочет производить разлагаемый пластик на Ставрополье
На Ставрополье осудили бывшего главу Новопавловска за мошенничество
На Ставрополье осудили участника банды лжеэкстрасенсов, обманувшего клиентов на 23 млн рублей
На Ставрополье парень обвинил соседа в клевете и отобрал дорогой мобильный
В Ставрополе пьяный водитель назвал остановку автоинспекторов бесчеловечным поступком
На Ставрополье за выходные поймали 250 нетрезвых водителей
В Северной Осетии автомобильного пиромана поймали по запаху
В Ставрополе установлен новый температурный рекорд