На Ставрополье вдову экс-главы «Роснефти» обвинили в организации его убийства

11 Март 2020 2020-03-11T09:56:18+03:00

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В СКР России по краю поступило очередное заявление на вдову убитого в 2015 году бывшего директора «Роснефть Ставрополье» Татьяну Чернухину. Как пишет NewsTracker со ссылкой на слова заявителя, Чернухина «могла иметь мотивы для организации его убийства».

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что глава ставропольского филиала нефтяной компании был застрелен возле своего дома 14 января 2015 года.

Тогда в организации и исполнении убийства обвинили водителя Чернухина – Андрея Мазко и его сына. Громкая история тянулась несколько лет. В 2015 году Андрей Мазко работал личным водителем у бизнесмена и бывшего гендиректора компании «Роснефть-Ставрополье» Александра Чернухина. Мужчина пользовался полным доверием своего начальника, что, по мнению следствия, и привело к убийству предпринимателя.

Тогда в организации и исполнении убийства обвинили водителя Чернухина – Андрея Мазко и его сынаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Чернухин оформил на своего водителя часть дорогостоящего имущества. По версии следствия, именно это стало мотивом преступления для Мазко: он решил убить шефа, чтобы обогатиться.

Следствие полагает, что вместе со своим сыном Андреем Мазко составил план убийства. 14 января 2015 года Александр Чернухин приехал на своем внедорожнике "Toyota Land Cruiser" в гости к родителям.

Пока мужчина навещал родных, старший Мазко открыл машину с помощью запасного комплекта ключей и затаился на заднем сиденье. Когда бизнесмен вернулся в машину, то подчиненный расстрелял его в спину. Затем оружие передал своему сыну, чтобы тот его спрятал.

Кроме того, Мазко-младший отключил камеры наблюдения, расположенные в бизнес-центре, где находился кабинет Чернухина, откуда впоследствии был похищен сейф с документами и деньгами. 12 млн рублей также пропали из квартиры Александра Чернухина. По версии следствия, их похитили Мазко.

Мазко свою вину не признали. Адвокат семьи заявил, что на Мазко-старшем не было обнаружено следов пороховых газов, какие обычно остаются на руках и теле человека, совершившего выстрел из пистолета. Это, по словам адвоката, подтвердила и экспертиза, результаты которой есть в деле.

ИСТОЧНИК KP.RU