На Ставрополье 82-летняя пенсионерка перевела мошеннику 80 тысяч рублей

11 Март 2020 2020-03-11T10:03:59+03:00

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В Пятигорске 82-летней женщине позвонил якобы сотрудник службы безопасности одного из финансовых учреждений и сообщил о несанкционированном списании денег с её пенсионного вклада сберегательной книжки.

Под предлогом помощи мужчина убедил пенсионерку перечислить деньги якобы на резервный счет.

Пожилая женщина перечислила около 80 –ти тысяч рублей, а когда поняла, что ее обманули, обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе МВД России по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU