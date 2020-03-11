На Ставрополье 82-летняя пенсионерка перевела мошеннику 80 тысяч рублей
В Пятигорске 82-летней женщине позвонил якобы сотрудник службы безопасности одного из финансовых учреждений и сообщил о несанкционированном списании денег с её пенсионного вклада сберегательной книжки.
Под предлогом помощи мужчина убедил пенсионерку перечислить деньги якобы на резервный счет.
Пожилая женщина перечислила около 80 –ти тысяч рублей, а когда поняла, что ее обманули, обратилась с заявлением в полицию.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе МВД России по Ставрополью.
ИСТОЧНИК KP.RU