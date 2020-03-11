2020-03-11T10:15:25+03:00
Общество

На Ставрополье мужчина пытался незаконно получить выплаты по инвалидности

О преступлении рассказал представитель учреждения, занимающегося социальными выплатами
Ася АСРЯН
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Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Покушение на совершение мошенничества при получении выплат»Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Покушение на совершение мошенничества при получении выплат»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Житель Кисловодска благодаря подложным выпискам из историй болезни получал выплаты страховой пенсии по инвалидности. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе МВД России по Ставрополью. Выяснилось, что выписки - поддельные и ставрополец необоснованно признан инвалидом.

Злоумышленнику удалось получить более 107 тысяч рублей, однако потратить всю сумму не успел.

Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Покушение на совершение мошенничества при получении выплат».

О преступлении рассказал представитель учреждения, занимающегося социальными выплатами. Сейчас ущерб, причиненный учреждению, возмещен в полном объеме.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Пятигорске 82-летняя старушка попалась в руки телефонного злоумышленника и перевела ему 80 тысяч рублей. Сейчас правоохранители ищут этого мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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