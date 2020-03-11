В Чечне опубликовали фото легендарных the Beatles в Грозном

11 Март 2020 2020-03-11T10:34:10+03:00

Визит ливерпульской четверки отмечен в 1965 году

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Самая знаменитая в ХХ веке рок-группа из Великобритании The Beatles бывала в Чеченской Республике. Об этом рассказал министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

В качестве доказательства он опубликовал на своей странице в Instagram фото ливерпульской четверки на фоне одного из исторических зданий в чеченской столице.

По словам чиновника, снимок был сделан летом 1965 года.

- В продолжение темы: the Beatles на фоне Барского дома. Июль или июнь 1965. Грозный, - подписал это редкое фото министр.

Что касается истории Барского дома, то о ней накануне подробно рассказал Муслим Байтазиев.

Выяснилось, что здание построили в 1923 году англичане, которые занимались разведкой и добычей нефти в Грозном.

Дом чем-то похож на маленький неброский замок, есть свои архитектурные украшения, делающий Барский дом отличным от окружающих.

По словам министра, после перестройки и, очевидно, отъезда англичан, дом заселили семьями партийной элиты, обкомовскими работниками.

Байтазиев подчеркнул ещё один любопытный факт: Барский дом - объект культурного наследия в Грозном. Там с 1957 года до своей смерти в 1994 году проживал чеченский юрист, историк, правозащитник и общественный деятель Дзияудин Мальсагов.

ИСТОЧНИК KP.RU