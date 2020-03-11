2020-03-11T10:54:04+03:00
Общество

Рагда Ханиева удивила поклонников исполнением легендарной песни

Дуэт взорвал сеть, поклонники тут же «забросали» певицу комплиментами [видео]
Ася АСРЯН
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Фото: Инстаграм ragda_khФото: Инстаграм ragda_kh
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Яркая участница проекта «Голоса-8» из Ингушетии Рагда Ханиева исполнила легендарную песню Муслима Магомаева вместе с победителем «Голоса-6» из Дагестана Селимом Алахяровым. Дуэт взорвал сеть, поклонники тут же «забросали» певицу комплиментами:

— Выворачивает душу наизнанку, какая же вдохновение я получаю;

—Песня шедевр, исполнение-супер;

— Невероятно красиво, Рагда, ты, талантище.

Отрывок из нашумевшего дуэта Хаиева опубликовала на своей странице в Инстаграм.

Напомним, ранее Рагда Ханиева рассказала «КП-Северный Кавказ», как ее травят из-за объятий со Шнуровым.

Рагда Ханиева удивила поклонников исполнением легендарной песни.

О сообщениях в «личку» Рагде вспоминать противно:

— Пересказать это нельзя. Это был дикий ужас. Я не знала, что ингуши способны писать такую грязь. Я даже удивлялась их мерзкой и пошлой фантазии. Но основная масса земляков радовалась за меня. Они звонили родителям и благодарили, говорили, что гордятся мной. Я соблюдаю принципы морали, но полностью закопать свою жизнь, чтобы угодить тем, кто не будет этого ценить, не хочу, — поделилась Рагда эксклюзивное интервью «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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