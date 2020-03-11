2020-03-11T12:55:30+03:00
Общество

«Хотели славы, а получили штраф»: на Ставрополье наказали «водителя» тазика и его «соратницу» на иномарке

Молодых людей доставили в отдел полиции, где они получили «антиславу» и штраф
Ася АСРЯН
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Ранее в Пятигорске молодой житель захотел поймать «хайп». Он принарядился в деловой костюм, сел в металлический тазик и проехался по центральной улице города-курорта.

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При этом «чудо-транспорт» героя нашумевшего ролика был привязан торосом к иномарке.

Металлический тазик волочился за машиной, издавая неприятные звуки. Видео тут же взорвало сеть, посыпались комментарии.

Пятигорчанин прославился, однако за «хайповый» поступок герою интернета придется теперь расплачиваться.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД МВД России по Ставрополью, парня и его «соратницу на иномарке» задержали. Водителем легковушки оказалась 33-летняя жительница Георгиевского городского округа.

Её привлекли к административной ответственности за перевоз пассажира вне кабины в нарушение ПДД. Также у молодой ставропольчанки отсутствовал страховой полис ОСАГО.

Автохамов доставили в отдел полиции и выписали штраф.

С женщиной и ее 29-летним приятелем, прокатившемся по улице Кирова города-курорта в металлическом тазике, провели беседу.

Герои ролика поделились с правоохранителями, что не знали, что такой способ перевозки запрещен законодательно.

«Ролик сняли с целью прославиться, однако, заработали они только «антиславу», общественное порицание и штраф», - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД МВД России по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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