На Ставрополье родственники пациентки избили фельдшера скорой помощи

11 Март 2020 2020-03-11T13:39:01+03:00

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Инцидент произошёл 7 марта в селе Казинка Андроповского района. Там родственники больной местной жительницы вызвали бригаду скорой помощи. Когда медики прибыли по адресу, их ждала агрессивная родня пациентки.

Утонули в грязи: скорая помощь с пациентом застряла на дороге Ставрополья 00:00 00:00

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по Ставрополью, сельчане напали на фельдшера, стали избивать медика. После чего - повредили автомобиль скорой медицинской помощи.

В пресс-службе Минздрава региона корреспонденту «КП-Северный Кавказ» рассказали, что из-за напряженной ситуации водитель автомобиля решил отъехать на безопасное расстояние.

Боясь за свою жизнь и здоровье, медик и шофер сообщили об инциденте в полицию. Даже это не остановило дебоширов. «Они не прекращали расправляться с бригадой скорой помощи».

Остановить хулиганов удалось только прибывшим правоохранителям. Вместе с полицейскими бригада скорой помощи вернулась к пациентке и оказала ей медицинскую помощь.

По данному факту уже началась доследственная проверка. Сейчас правоохранитель осматривает место происшествия, опрашивает очевидцев.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU