2020-03-11T13:39:51+03:00
Общество

Появилось видео задержания ставропольских автохамов в металлическом тазике

Ролик сняли с целью прославиться, однако, заработали они только «антиславу», общественное порицание и штраф
Ася АСРЯН
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Правоохранители разыскали молодого жителя Пятигорска, который сел в металлический тазик и прокатился по улице Кирова города-курорта. «Чудо-транспорт» волочился за машиной, издавая неприятные звуки. Видео тут же взорвало сеть, посыпались комментарии.

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- Ролик сняли с целью прославиться, однако, заработали они только «антиславу», общественное порицание и штраф, - прокомментировали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД МВД России по Ставрополью.

В отдел полиции доставили водителя иномарки. Ею оказалась 33-летняя жительница Георгиевского района. Вместе с ней был и герой нашумевшего видео – 29-летний житель Пятигорска. Женщину привлекли к административной ответственности за перевоз пассажира вне кабины в нарушение ПДД. Также у молодой ставропольчанки отсутствовал страховой полис ОСАГО.

С ней и ее 29-летним приятелем, прокатившемся по улице Кирова города-курорта в металлическом тазике, провели беседу.

Автохамов доставили в отдел полиции и выписали штраф.

Герои ролика признались правоохранителям, что не знали, что такой способ перевозки запрещен законодательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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