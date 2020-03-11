В ессентукском Парке победы приступили к строительству современного колеса обозрения

11 Март 2020 2020-03-11T13:22:58+03:00

В ближайшее время будет готова схема размещения каруселей и мастер-план с нанесением необходимых объектов

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В администрации Ессентуков был подписан договор аренды участка под строительство парка развлечений. При поддержке губернатора Ставрополья в Ессентуки пришел известный в России и СНГ инвестор – ООО «Строй Деталь».

Эта фирма имеет многолетний опыт работы в индустрии развлечений. В последние годы её специалисты смонтировали колеса обозрения в Ярославле, Казани, Анапе, Нальчике. Самое необычное колесо производителя работает в Якутске при 40 градусном морозе.

К реализации проекта инвесторы приступают незамедлительно, в первую очередь будут проведены заборы грунта, геологические, геодезические изыскания, - после этого, поэтапно, из Москвы будет доставлена 265 тонная конструкция с кабинами. Диаметр нового ессентукского колеса 65 метров, вместимость - 180 человек, - рассказал директор ООО «Строй Деталь» Юрий Дворецков.

Фото: пресс-служба администрации города-курорта

Аттракцион включает в себя семейные кабинки на 6 человек и 5 люксовых кабин, все они оснащены кондиционерами, зимой - системой обогрева. Также предусмотрена кабина для маломобильных горожан. Инвесторы рассказали, что для малоимущих, многодетных, детей из детского дома будут предусмотрены социальные билеты. Сборка колеса пройдет летом этого года. Новые партнеры города-курорта планируют запустить аттракцион к юбилею города в конце августа.

Помимо самого высокого в городе аттракциона инвесторы, ООО «Строй Деталь» планируют установить еще два крупных аттракциона и несколько мелких. Упор будет сделан на водные развлечения, такие, как Лебеди, Лодочки. В одной из частей площадки развлечений планируется анимационная зона.

Для отдыхающих будет работать кафе, установят также всю парковую инфраструктуру - лавочки, клумбы, фотозоны, кассы, решается вопрос с увеличением парковочных мест, сейчас их 20.

Фото: пресс-служба администрации города-курорта

В парке аттракционов появится автодром, на будущее инвестор планирует детскую железную дорогу. Все карусели будут бесшумными, экстремальных развлечений тоже не будет.

Парк развлечений планируется для семейного отдыха. В ближайшее время будет готова схема размещения каруселей и мастер-план с нанесением необходимых объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU