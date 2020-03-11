На Ставрополье зафиксировали новый температурный рекорд

11 Март 2020 2020-03-11T16:02:21+03:00

Предыдущий максимум был установлен в 2008 году

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В Ставропольском крае установили новый рекорд температуры. 9 марта температура воздуха в западной части региона поднялась до плюс 26 градусов, передает пресс-служба Гидрометцентр.

В Ставрополе воздух прогрелся до плюс 22,5 градусов. Это новый рекорд для города, прошлый зафиксировали в 2008 году - тогда было плюс 20,9 градусов.

- Причиной столь тёплой погоды стал очередной южный циклон и хорошо прогретый средиземноморский воздух. Тепло будет до конца рабочей недели, - сказано в сообщении краевых синоптиков.

По их прогнозам, серьезно похолодает 15 марта, в воскресенье. По территории региона будет перемещаться холодный атмосферный фронт. Непогода с осадками не пройдет до конца следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU