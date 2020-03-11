В Дагестане от включения света произошел хлопок газа в пятиэтажке
В среду, в 11 часов, в одной из квартир пятиэтажного дома в Казбековском районе Дагестана произошел хлопок газа. ЧП случилось из-за включения света в помещении, передает пресс-служба МВД по Дагестану.
Дом, где был хлопок, находится в поселке Дубки. Как предположили сотрудники полиции, на кухне квартиры произошла незначительная утечка газа, от хлопка в помещении выбило окна.
- По имеющейся информации, пострадал один человек. Отец владельца квартиры, 66-летний мужчина, (пришёл осмотреть жилье, в котором временно никто не проживал), получил ожоги лица и рук, - сказано в сообщении МВД по Дагестану.
Пострадавшего увезли в больницу, его травмы оценивают средней степени тяжести.
- Информация предварительная. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, - уточнили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU