2020-03-11T14:31:57+03:00
Происшествия

В Дагестане от включения света произошел хлопок газа в пятиэтажке

Один человек пострадал
Антон ШАПОВАЛОВ
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В среду, в 11 часов, в одной из квартир пятиэтажного дома в Казбековском районе Дагестана произошел хлопок газа. ЧП случилось из-за включения света в помещении, передает пресс-служба МВД по Дагестану.

Дом, где был хлопок, находится в поселке Дубки. Как предположили сотрудники полиции, на кухне квартиры произошла незначительная утечка газа, от хлопка в помещении выбило окна.

- По имеющейся информации, пострадал один человек. Отец владельца квартиры, 66-летний мужчина, (пришёл осмотреть жилье, в котором временно никто не проживал), получил ожоги лица и рук, - сказано в сообщении МВД по Дагестану.

Пострадавшего увезли в больницу, его травмы оценивают средней степени тяжести.

- Информация предварительная. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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