2020-03-11T14:46:20+03:00
Общество

Сирота из Кабардино-Балкарии 10 лет живет в бывшем клубе с бабушкой

Но девушка претендует на собственное жилье
Антон ШАПОВАЛОВ
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Следственный комитет по Кабардино-Балкарии проведет проверку сообщения из социальных сетей. Согласно данным письма, о которых рассказывает пресс-служба ведомства, сироте в течение десяти лет не выдают квартиру.

В результате первичной проверки выяснилось, что 28-летняя жительница села Герменчик Урванского района все десять лет живет вместе с бабушкой в бывшему клубе. Однако девушка, будучи сиротой, претендовала на собственное жилье.

- При этом имеется решение суда, требующее выдать девушке квартиру, которое местными органами власти не исполняется, - сказано в сообщении Следственного комитета по КБР.

Следствие изучит все обстоятельства дела и выяснит, по какой причине жилье не дали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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