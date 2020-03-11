Сирота из Кабардино-Балкарии 10 лет живет в бывшем клубе с бабушкой
Следственный комитет по Кабардино-Балкарии проведет проверку сообщения из социальных сетей. Согласно данным письма, о которых рассказывает пресс-служба ведомства, сироте в течение десяти лет не выдают квартиру.
В результате первичной проверки выяснилось, что 28-летняя жительница села Герменчик Урванского района все десять лет живет вместе с бабушкой в бывшему клубе. Однако девушка, будучи сиротой, претендовала на собственное жилье.
- При этом имеется решение суда, требующее выдать девушке квартиру, которое местными органами власти не исполняется, - сказано в сообщении Следственного комитета по КБР.
Следствие изучит все обстоятельства дела и выяснит, по какой причине жилье не дали.
ИСТОЧНИК KP.RU