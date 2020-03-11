Изношенные коммунальные сети на Ставрополье отремонтируют в 2021 году

11 Март 2020 2020-03-11T15:32:26+03:00

В период с 2022 по 2024 года пройдет еще девять мероприятий

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В Ставропольском крае проведут ремонт старых коммунальных объектов, чей износ превышает 60 процентов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона на официальном сайте.

Согласно тексту сообщения, в 2021 году в рамках федеральных программу регионам выделят деньги на реконструкцию коммунальных объектов. Власти края планируют получит деньги на реконструкцию пятигорского водопровода на 50 тысяч человек, магистрального водовода в Минеральных Водах на 10 тысяч человек и группового водовода в Грачевском районе на девять тысяч человек.

- С 2022 по 2024 годы запланирована реализация ещё 9 мероприятий на сумму около 3 миллиардов рублей, - добавили в пресс-службе главы Ставрополья.

Сам Владимиров считает, что эта инициатива поможет региону наладить работу коммунального хозяйства:

- Это хорошая возможность для приведения в порядок коммунального хозяйства Ставрополья, повышения качества тепло-, водо- и энергоснабжения на тех участках, где высок износ сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU