В Ставрополе таксиста наказали за объезд большой пробки по тротуару

11 Март 2020 2020-03-11T16:09:40+03:00

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В Ставрополе выписали штраф таксисту, проехавшему по тротуару в центре города, на улице Карла Маркса. Нарушителем оказался 30-летний местный житель, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Водителя задержали и допросили. Как объяснил мужчина, по тротуару он хотел объехать огромную пробку. На такой шаг его сподвигла пожилая клиентка, торопившаяся в поликлинику.

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- Как оказалось, поступком таксиста заинтересовались не только правоохранительные органы, но и работодатели таксиста, - сказано в сообщении ГИБДД. По мнению начальства водителя, своим поступком он порочит имя целой компании.

Против мужчины составили административный протокол, который обязывает его заплатить штраф в размере двух тысяч рублей. Также водителя вызовут на комиссию в администрацию.

Таксист проехал по тротуару пробку в Ставрополе.Видео: ГИБДД Ставрополя

ИСТОЧНИК KP.RU