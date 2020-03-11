В Ставрополе таксиста наказали за объезд большой пробки по тротуару
В Ставрополе выписали штраф таксисту, проехавшему по тротуару в центре города, на улице Карла Маркса. Нарушителем оказался 30-летний местный житель, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
Водителя задержали и допросили. Как объяснил мужчина, по тротуару он хотел объехать огромную пробку. На такой шаг его сподвигла пожилая клиентка, торопившаяся в поликлинику.
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- Как оказалось, поступком таксиста заинтересовались не только правоохранительные органы, но и работодатели таксиста, - сказано в сообщении ГИБДД. По мнению начальства водителя, своим поступком он порочит имя целой компании.
Против мужчины составили административный протокол, который обязывает его заплатить штраф в размере двух тысяч рублей. Также водителя вызовут на комиссию в администрацию.
Таксист проехал по тротуару пробку в Ставрополе.Видео: ГИБДД Ставрополя
ИСТОЧНИК KP.RU