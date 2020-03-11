В Дагестане сельчане учинили жестокий самосуд над мужчиной

11 Март 2020 2020-03-11T16:58:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Джемикент Дербентского района учинили самосуд над местным жителем, который осквернил могилу женщины. Видео попало в социальные сети, передает пресс-служба МВД по Дагестану.

Четыре человека протащили босого мужчину на веревке по одной из улиц села. Позорное шествие сопровождались громкими оскорблениями, что привлекло к зрелищу сторонних наблюдателей.

- Что произошло на самом деле и состоит ли сельчанин, подозреваемый в осквернении могилы, на учёте в психо-неврологическом диспансере, полицейским предстоит установить, - сказано в пресс-релизе МВД по Дагестану, опубликованным в Instagram. Сейчас все участники самосуда находятся в отделении полиции.

Самосуд над осквернителем могилы.Видео: МВД по Дагестану

По словам источника "КП - Северный Кавказ" в правоохранительных органах, все четыре устроителей самосуда приходились покойной женщине родственниками: двое из них были сыновьями, еще двое - братьями. Жертва четверки справил на могилу нужду.

ИСТОЧНИК KP.RU