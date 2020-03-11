2020-03-11T17:23:38+03:00
Спорт

Легендарный боксер Рой Джонс приедет во Владикавказ для боя

Американец будет секундантом Айзека Чилемба
Антон ШАПОВАЛОВ
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Рой Джонс-младшийРой Джонс-младшийФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Культовый профессиональный боксер Рой Джонс-младший прилетит во Владикавказ на поединок. Серебряный призер Олимпийских игр 1988 года будет секундантом Айзека Чилемба во время боя своего подопечного против Федора Чудинова. Об этом рассказывает заслуженный тренер России Виталий Сланов на своем Instagram-аккаунте.

Утром 11 марта генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев опубликовал на своей странице видео. На нем он сообщает, что едет с Роем Джонсом в Казань на совещание по боксу. Потом они поедут во Владикавказ.

- Спасибо за тёплый приём, Казань. Бокс за мир! Бокс за сильную Россию, - написал Кремлев.

Напомним, 21 марта в Северной Осетии пройдет боксерский вечер "Битва на Кавказе". На ринге сразятся новые звезды мирового спорта, в том числе и спортсмены из Северной Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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