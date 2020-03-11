В Ставрополе отремонтировали часть дороги на 45-й Параллели

11 Март 2020 2020-03-11T17:58:55+03:00

На участке улицы Победы укладка дорожного полотна завершится уже до конца этой недели

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В Ставрополе с 7 по 9 марта дорожники выполнили работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на улице 45 Параллель.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации Ставрополя, работы велись исключительно по ночам.

До конца этой весны планируется отремонтировать участки дорог на улицах Доваторцев, Кулакова, Тухачевского, Лопатина, Железнодорожной, переулка Сальский.

А к концу этой недели на участке улицы Победы завершится укладка дорожного полотна.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Ставрополе выписали штраф таксисту, проехавшему по тротуару в центре города, на улице Карла Маркса. Нарушителем оказался 30-летний местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU