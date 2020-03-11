На Ставрополье голосование по изменениям Конституции начнётся досрочно

11 Март 2020 2020-03-11T17:52:41+03:00

во время голосования также будет работать система «Мобильный избиратель»

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Жители региона смогут досрочно проголосовать по вопросу поправок в Конституцию России. Поучаствовать в голосовании можно будет не только 22 апреля, в утверждённую дату, но и в другие дни, начиная с 19 апреля. Об этом сегодня, 11 марта, рассказал губернатор Ставрополья на совещании в краевом правительстве.

По словам председателя избирательной комиссии региона Евгения Демьянова, процедура голосования будет максимально простой и прозрачной.

В крае увеличат количество избирательных участков. Так, к 1 395, которые уже есть, добавят ещё 136 для голосования в местах временного пребывания граждан и на предприятиях с непрерывным циклом работы. Если быть точнее: в аэропортах Ставрополя и Минеральных Вод.

Сообщается, что во время голосования также будет работать система «Мобильный избиратель». С помощью онлайн-сервисов горожане смогут подать заявление для включения в списки избирателей по месту пребывания.

ИСТОЧНИК KP.RU