2020-03-11T17:52:41+03:00
Общество

На Ставрополье голосование по изменениям Конституции начнётся досрочно

во время голосования также будет работать система «Мобильный избиратель»
Ася АСРЯН
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В крае увеличат количество избирательных участковВ крае увеличат количество избирательных участковФото: Олег ЗОЛОТО
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Жители региона смогут досрочно проголосовать по вопросу поправок в Конституцию России. Поучаствовать в голосовании можно будет не только 22 апреля, в утверждённую дату, но и в другие дни, начиная с 19 апреля. Об этом сегодня, 11 марта, рассказал губернатор Ставрополья на совещании в краевом правительстве.

По словам председателя избирательной комиссии региона Евгения Демьянова, процедура голосования будет максимально простой и прозрачной.

В крае увеличат количество избирательных участков. Так, к 1 395, которые уже есть, добавят ещё 136 для голосования в местах временного пребывания граждан и на предприятиях с непрерывным циклом работы. Если быть точнее: в аэропортах Ставрополя и Минеральных Вод.

Сообщается, что во время голосования также будет работать система «Мобильный избиратель». С помощью онлайн-сервисов горожане смогут подать заявление для включения в списки избирателей по месту пребывания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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