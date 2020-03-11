"Я увидела экшен!": В Беслане на видео попала драка "золотых" школьников
Прокуратура Северной Осетии проверит факт драки детей в третьей школе Беслана. Видео попало в сеть и вызвало ажиотаж в республике.
Девочка бьет парня в бесланской школе.Видео: соцсети
На кадрах школьница кричит на ровесника, который пытается вести себя невозмутимо. За это она его бьет по голове и громко материт. В следующей сцене досталось другой девочке. Сварливая школьница преследует свою жертву вдоль ворот учреждения и, настигнув, бьет ее. Потом действия переносятся в какую-то беседку, где после непродолжительного диалога затевается новое столкновение.
- Вы пришли посмотреть на драку, которая, кстати, и случилась, - комментирует одна из школьниц. - А я просто хотела посмотреть на экшен, который не видела до этого.
Директор школы отказался комментировать ситуацию. Уполномоченный по правам ребенка при главе Северной Осетии Артур Кокаев заявил, что все участники заварушки - дети из благополучных семей.
Делом занимается местная прокуратура. По итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц школы.
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ИСТОЧНИК KP.RU