"Я увидела экшен!": В Беслане на видео попала драка "золотых" школьников

11 Март 2020 2020-03-11T18:28:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Северной Осетии проверит факт драки детей в третьей школе Беслана. Видео попало в сеть и вызвало ажиотаж в республике.

Девочка бьет парня в бесланской школе.Видео: соцсети

На кадрах школьница кричит на ровесника, который пытается вести себя невозмутимо. За это она его бьет по голове и громко материт. В следующей сцене досталось другой девочке. Сварливая школьница преследует свою жертву вдоль ворот учреждения и, настигнув, бьет ее. Потом действия переносятся в какую-то беседку, где после непродолжительного диалога затевается новое столкновение.

- Вы пришли посмотреть на драку, которая, кстати, и случилась, - комментирует одна из школьниц. - А я просто хотела посмотреть на экшен, который не видела до этого.

Директор школы отказался комментировать ситуацию. Уполномоченный по правам ребенка при главе Северной Осетии Артур Кокаев заявил, что все участники заварушки - дети из благополучных семей.

Делом занимается местная прокуратура. По итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц школы.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU