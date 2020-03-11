Появились детали жестокого самосуда, учиненного в дагестанском селении

11 Март 2020 2020-03-11T18:39:27+03:00

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Пресс-служба раскрыла новые детали самосуда над сельчанином, который испражнялся на могилу женщины. Свой приговор вынесли родственники покойной, среди которых два ее брата и два сына.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчины ведут разутого сельчанина на веревке по улице. Подспудно они громко оскорбляют жертву, из-за чего на улице скопилось много зевак.

- Привязав к трубе у стены дома, они приготовили несколько пакетов с коровьим навозом, намереваясь отомстить, - сказано в сообщении МВД по Дагестану.

Самосуд над осквернителем могилы.Видео: МВД по Дагестану

Как ранее сообщали "КП - Северный Кавказ" источники в правоохранительных органах, жертва самосуда испражнялась на могилу женщины. В новом сообщении ведомства эта информация подтверждается. Как уточняется, мужчина ранее конфликтовал с усопшей и, когда она умерла, решил ей таким образом отомстить.

- На учёте в психо-неврологическом диспансере мужчина не состоит. Действиям всех участников событий дана процессуальная оценка, - поясняют в пресс-службе МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU