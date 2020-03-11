На Ставрополье снизилась плата за вывоз ТКО
На днях несколько районов Ставрополья попали под снижение тарифов по коммунальной услуге «обращение с ТКО».
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе региональной тарифной комиссии региона, в данном случае нет единых цифр.
Платежи рассчитываются на основе ряда показателей – кроме тарифа, это нормативы накопления отходов, категория населенного пункта, вид дома (частный или многоквартирный).
По данным РТК, плата за обращение с ТКО сократилась в Нефтекумском, Георгиевском округе, а также в Арзгирском, Буденновском, Левокумском, Предгорном и Шпаковском районах, также в этом списке сёла Минераловодского городского округа.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Ставропольском крае установили новый рекорд температуры. 9 марта температура воздуха в западной части региона поднялась до плюс 26 градусов, передает пресс-служба Гидрометцентр.
В Ставрополе воздух прогрелся до плюс 22,5 градусов. Это новый рекорд для города, прошлый зафиксировали в 2008 году - тогда было плюс 20,9 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU