На Ставрополье ПАСС потушила за сутки 18 полевых пожаров
Сотрудники ПАСС Ставропольского края потушили 18 полевых пожаров в разных районах региона. Об этом рассказывает пресс-служба пожарных в стихотворном пресс-релизе "Полевой огонь, дома не тронь".
Один из вызовов спасатели получили из дачного товарищества "Химреактив" в пригороде Ставрополя. Огонь мог перейти с полей на сады жителей. Пламя забрало 1,5 тысячи квадратных метров. На помощь сотрудникам ПАСС пришли люди из пожарной части.
- Мы развернули пожарные рукава и экстренно приступили к тушению пламени, но так как территория горения была огромная, то вскоре нам на помощь прибыли коллеги из ПСЧ №9 ФПС СК, - отметил начальник учебной пожарной части ПАСС СК города Ставрополь Сергей Садовко.
По пути обратно экипаж ПАСС заметил пожар в селе Надежда Шпаковского района. Огонь шел на дом, хозяин которого не мог дозвониться до экстренных служб. Пожарные быстро ликвидировали огонь.
- В целом по краю за минувшие сутки, 10 марта, пожарные ПАСС СК 18 раз выезжали на ликвидацию горения сухой травы в разных районах Ставрополья, - отметили в пресс-службе ПАСС СК.
ИСТОЧНИК KP.RU