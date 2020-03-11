На Ставрополье ПАСС потушила за сутки 18 полевых пожаров

11 Март 2020 2020-03-11T19:07:21+03:00

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Сотрудники ПАСС Ставропольского края потушили 18 полевых пожаров в разных районах региона. Об этом рассказывает пресс-служба пожарных в стихотворном пресс-релизе "Полевой огонь, дома не тронь".

Один из вызовов спасатели получили из дачного товарищества "Химреактив" в пригороде Ставрополя. Огонь мог перейти с полей на сады жителей. Пламя забрало 1,5 тысячи квадратных метров. На помощь сотрудникам ПАСС пришли люди из пожарной части.

- Мы развернули пожарные рукава и экстренно приступили к тушению пламени, но так как территория горения была огромная, то вскоре нам на помощь прибыли коллеги из ПСЧ №9 ФПС СК, - отметил начальник учебной пожарной части ПАСС СК города Ставрополь Сергей Садовко.

По пути обратно экипаж ПАСС заметил пожар в селе Надежда Шпаковского района. Огонь шел на дом, хозяин которого не мог дозвониться до экстренных служб. Пожарные быстро ликвидировали огонь.

- В целом по краю за минувшие сутки, 10 марта, пожарные ПАСС СК 18 раз выезжали на ликвидацию горения сухой травы в разных районах Ставрополья, - отметили в пресс-службе ПАСС СК.

ИСТОЧНИК KP.RU