Десятки гектаров леса горят в Карачаево-Черкесии
Со стихией пытаются справиться сотни спасателей
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В Карачаевском и Худесском участковых лесничествах горят десятки гектаров территорий. Пожары низового характера. Виноваты безалаберные поджигатели сухостоя. Возгорание произошло на выходных. Но если тогда горели 3 га, утром 11 марта уже почти 30 га!
Усложняет тушение камнепад и в целом условия труднодоступной горной местности, куда спасателям нелегко добраться. Со стихией пытаются справиться сотни спасателей. Уже введен режим локального ЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU