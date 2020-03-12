На Ставрополье четыре человека пострадали в аварии двух автобусов

12 Март 2020 2020-03-12T09:34:05+03:00

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На 325 километре трассы "Кавказ" столкнулись два автобуса, которые двигались со стороны Невинномысска в Минеральные Воды. В ДТП пострадало четыре человека, передает пресс-служба ГИБДД Ставропольского края.

Согласно предварительной версии сотрудников МВД, микроавтобус "Мерседес-Спринтер" не справился с управлениям и врезался в своего попутчика - в автобус "Вольво".

- В результате ДТП водитель и 4 пассажира "Мерседеса" с травмами доставлены в ЦГБ города Пятигорска, где им в настоящее время оказывается медицинская помощь, - сказано в сообщении ГИБДД. Среди ехавших из Минеральных Вод пострадавших нет.

Оба транспорта работали не по рейсу. Обстоятельства будут выясняться сотрудники МВД. На месте работают специалисты ведомства и экстренных служб.

Пострадавший "Вольво". Фото: ГИБДД по СК

ИСТОЧНИК KP.RU