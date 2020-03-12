В Ставрополе пожилая женщина пострадала в ДТП маршрутки с машиной

12 Март 2020 2020-03-12T09:42:24+03:00

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В Ставрополе, на улице Доваторцев, машина столкнулась с маршруткой, из-за чего пострадала зрелая пассажирка. Водитель легковушки двигался с "небезопасной скоростью", передает пресс-служба ГИБДД Ставропольского края.

Авария произошла в пять часов вечера недалеко от пересечения улиц Доваторцев и Шпаковской. Водитель "Киа Рио" двигался со стороны улицы Серова и из-за опасной скорости не справился с управлением, наехал на бордюр, а после столкнулся в маршрутку, которая ехала попутно.

- С травмой головы в больницу обратилась 55-летняя пассажир маршрутного такси, - сказано в сообщении ГИБДД.

Мужчиной, который находился за рулем иномарки, оказался 25-летний местный житель. Постоянным нарушителем ПДД он не является и в момент аварии был трезв. Сотрудникам МВД предстоит еще разобраться в ситуации подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU