Бизнесмен из Минеральных Вод задолжал по налогам 2,7 миллиона рублей

12 Март 2020 2020-03-12T10:11:55+03:00

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Следователи из Минеральных Вод возбудили уголовное дело против местного бизнесмена. Его подозревают в нарушении первой части 198 статьи УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица), передает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Как установило следствие, предприниматель осенью 2018 года продал заведение за 25 миллионов рублей. Причем мужчина не исчислил налог на доходы физических лиц и не предоставил налоговую декларацию за 2018 год. Кроме того, он не выплати налог при продаже имущества. Он задолжал по налогам 2,7 миллиона рублей.

- Сейчас по уголовному делу следователь СКР проводит следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, - сказано в сообщении ведомства. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU