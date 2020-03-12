В Ставрополе поймали более 40 попрошаек
Сейчас ими занимаются полицейские
В Ставрополе работает горячая линия, которая принимает сообщения о людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуацииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В краевом центре волонтеры службы помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации поймали 44 человека, которые занимаются попрошайничеством.
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Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя. Сейчас ими занимаются полицейские.
Горожанам напоминают, что в краевом центре работает горячая линия, которая принимает сообщения о людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Телефоны: 56-54-80, 56-09-87.
ИСТОЧНИК KP.RU