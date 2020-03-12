В Ставрополе помогают людям, оставшимся без крова

12 Март 2020 2020-03-12T11:59:37+03:00

Волонтёры помогают бездомным, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Их отправляют в пункт временного пребывания. Там им предоставляют ночлег, питание, одежду и обувь

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В краевом центре все чаще находят людей, которые выходят на улицу, чтобы заработать деньги на сердобольности горожан. Многие из них ранее уже уже попадали в поле зрения «Социального патруля».

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Напомним, что волонтёры этой службы помогают бездомным, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Таких бедолаг не бросают на произвол судьбы. Их отправляют в пункт временного пребывания.

Там им предоставляют ночлег, питание, одежду и обувь, есть возможность провести гигиенические процедуры, пройти медицинский осмотр.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в краевом центре работает горячая линия, которая принимает сообщения о людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Телефоны: 56-54-80, 56-09-87.

ИСТОЧНИК KP.RU