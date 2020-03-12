Губернатор Ставрополья подарил студенту галстук во время церемонии
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров даром отдал галстук студенту, которые его об этом попросил. Все это происходило на сцене во время церемонии вручения губернаторских стипендий, рассказывает губернатор в своем Instagram-аккаунте.
На церемонии Владимиров вручал особые удостоверения стипедиантам - отличникам учебы, победителям олимпиад и участникам научных конференций. Один из них - студент из Благодарного Николай Недосеков - попросил у главы края в подарок галстук, чтобы тот приносил ему удачу.
- Пришлось отдать, - написал Владимиров.
Но почти сразу губернатору самому отдали галстук. Дарителем оказался Валентин Решетов.
- Видимо, решил, что губернатор, одетый на торжественной церемонии не по протоколу, – это не дело, - заметил лидер региона. - За галстук я его, конечно, поблагодарил.
Так у Владимирова не стало синего классического галстука, но появился желтый, с разноцветными треугольниками.
ИСТОЧНИК KP.RU