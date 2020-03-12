2020-03-12T10:40:36+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья подарил студенту галстук во время церемонии

А другой парень отдал Владимиру Владимирову свой
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: пресс-служба главы Ставропольского краяФото: пресс-служба главы Ставропольского края
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Глава Ставропольского края Владимир Владимиров даром отдал галстук студенту, которые его об этом попросил. Все это происходило на сцене во время церемонии вручения губернаторских стипендий, рассказывает губернатор в своем Instagram-аккаунте.

На церемонии Владимиров вручал особые удостоверения стипедиантам - отличникам учебы, победителям олимпиад и участникам научных конференций. Один из них - студент из Благодарного Николай Недосеков - попросил у главы края в подарок галстук, чтобы тот приносил ему удачу.

- Пришлось отдать, - написал Владимиров.

Но почти сразу губернатору самому отдали галстук. Дарителем оказался Валентин Решетов.

- Видимо, решил, что губернатор, одетый на торжественной церемонии не по протоколу, – это не дело, - заметил лидер региона. - За галстук я его, конечно, поблагодарил.

Так у Владимирова не стало синего классического галстука, но появился желтый, с разноцветными треугольниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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