В Ставрополе высадят 3,5 тыс кустов роз
В Ставрополе к майским праздникам городские клумбы украсят ещё и 150 тысяч тюльпанов. А также в этом году в краевом центре высадят 3,5 тыс кустов роз.
Они дополнят уже существующие розарии, которые расположены на разделительных полосах и перекрестках крупных городских магистралей.
Королева цветов будет радовать жителей и гостей Ставрополя с июня и до самых морозов. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.
Ранее «Комсомолка» писала, что в ряде районов и округов Ставрополя сократилась плата за обращение с ТКО.
Платежи рассчитываются на основе ряда показателей – кроме тарифа, это нормативы накопления отходов, категория населенного пункта, вид дома (частный или многоквартирный).
ИСТОЧНИК KP.RU