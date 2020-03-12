2020-03-12T10:35:28+03:00
Общество

В Ставрополе высадят 3,5 тыс кустов роз

Королева цветов будет радовать горожан с июня и до самых морозов
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В Ставрополе к майским праздникам городские клумбы украсят ещё и 150 тысяч тюльпанов. А также в этом году в краевом центре высадят 3,5 тыс кустов роз.

Они дополнят уже существующие розарии, которые расположены на разделительных полосах и перекрестках крупных городских магистралей.

Королева цветов будет радовать жителей и гостей Ставрополя с июня и до самых морозов. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

Ранее «Комсомолка» писала, что в ряде районов и округов Ставрополя сократилась плата за обращение с ТКО.

Платежи рассчитываются на основе ряда показателей – кроме тарифа, это нормативы накопления отходов, категория населенного пункта, вид дома (частный или многоквартирный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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